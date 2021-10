Een schuur bij een huis aan de Voorburcht in Kapelle is zondagmiddag in vlammen opgegaan. De scooters die in de schuur stonden zijn ook uitgebrand.

De brand werd rond 14.10 uur gemeld bij de hulpdiensten. De brandweer is met spoed naar de locatie gereden, maar bij aankomst waren er al uitslaande vlammen te zien boven de schuur. De schuur kon niet meer worden gered. Met de bluswerkzaamheden kon slechts worden voorkomen dat de brand zou overslaan. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.