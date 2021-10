Zoutelande neemt opnieuw met een grote vuurwerkshow afscheid van het toeristisch seizoen. Dat gebeurt zaterdag om 21.30 uur aan de Langstraat. Carlo Rotte van het het Vuurwerkpaleis in Meliskerke is blij dat hij weer een mooie show kan neerzetten. "Vorig jaar kon dat helaas niet door de coronacrisis."

Rotte belooft dat het een bijzonder mooie show wordt. "Op muziek, moderne muziek." Hij heeft apparatuur waarmee hij op tienden van een seconde vuurwerk kan laten afgaan. "Dat gaan we gebruiken om er iets heel bijzonders van te maken."

Volgens hem gaat de show zo'n tien minuten duren en gaat dan in totaal zo'n 270 kilo kruit de lucht in. "Dat is voor een show behoorlijk veel." Hij raadt het publiek aan naar de Langstraat te komen en niet op de zeedijk te gaan staan of op het strand. "Als je het echt goed wil zien, moet je in de Langstraat zijn."

Hij geeft ook aan dat alle vergunningen binnen zijn en dat het een heel spektakel wordt. Hij begint die dag om 12.00 uur met de opbouw en hoopt zo rond 21.00 uur klaar te zijn. "En daarna gaat het de lucht in."