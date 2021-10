De politie zoekt twee mannen die betrokken zijn bij de oplichting van twee inwoners van Zeeland. Ze hebben daarbij duizenden euro's buitgemaakt.

Foto's van beide verdachten worden dinsdag getoond in de tv-uitzending van Opsporing Verzocht. Eén van de mannen plunderde de rekening van een 81-jarige vrouw uit Terneuzen. Zij werd op 10 september vorig jaar slachtoffer van bankmedewerkerfraude.

Op de foto is te zien hoe de man geld pint in Rotterdam. De andere verdachte stal voor meer dan 10.000 euro van een persoon uit Middelburg. Op de foto is opnieuw iemand te zien die geld pint in Rotterdam. De politie wil weten wie hij is.

De Zeeuwse politie krijgt de laatste tijd veel meldingen binnen van mensen die via neptelefoontjes zijn opgelicht. De oplichters winnen het vertrouwen van hun slachtoffers en halen daarna hun rekeningen leeg. De politie waarschuwt burgers om alert te zijn.

Na de Opsporing Verzocht-uitzending van 5 oktober kreeg de politie tips binnen over de man, die een jaar geleden een inwoner van Nieuwerkerk 1000 euro afhandig maakte. Onderzoek leidde naar een twintigjarige man uit Rotterdam. Hij wordt later verhoord.