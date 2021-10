Twee getuigen hebben vrijdagavond een man aangehouden op verdenking van inbraak in Clinge. De politie heeft de man meegenomen en naar een politiecellencomplex gebracht.

De twee getuigen liepen rond 20.30 uur hun honden uit te laten toen ze ter hoogte van de 's-Gravenstraat glasgerinkel konden horen en het alarm van een woning af hoorde gaan. Vrijwel meteen daarna zagen ze een man wegrennen en de Molenstraat ingaan.

De getuigen hadden het idee dat hij een inbreker was en hielden hem aan. Ze hebben hem vastgehouden totdat de politie er was. Hierna is hij meegenomen door de agenten en naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zal vandaag verhoord worden.

De getuigen hebben verklaringen afgelegd over wat ze gezien en gehoord hebben. De verdachte was een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De eigenaar van de woning waar ingebroken was heeft aangifte gedaan. Uit de woning was een horloge gestolen. Even verderop is het horloge teruggevonden.