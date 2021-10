De HZ is in de Keuzegids hbo 2022 op de derde plaats beland van beste middelgrote hogescholen van Nederland. Dat is een plek lager dan vorig jaar.

Net als vorig jaar mag Christelijke Hogeschool Ede zich de beste middelgrote hogeschool noemen. De afstand tot de nummer twee en drie is dit jaar klein, staat in de Keuzegids. Ten opzichte van de nummer twee, Hogeschool Viaa, scheelt het een halve punt. De nummer drie, HZ University of Applied Sciences, volgt met anderhalf punt verschil en krijgt 75,5 punten. Studenten van HZ zijn vooral te spreken over pedagogiek, social work en de pabo. Hier is vooral het grote studiesucces van de pabostudenten opvallend, als ook de grote tevredenheid over de docenten en de sfeer van de opleidingen pedagogiek en social work, aldus de Keuzegids. Van de 21 beoordeelde opleidingen bij de HZ zijn er 11 als topleiding beoordeeld. Het gaat om: pabo, pedagogiek, communicatie, technische bedrijfskunde, social work, hrm, verpleegkunde, HBO-ICT, chemie, logistics engineering en maritiem officier.