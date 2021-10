De Kinderboekenweek 2021 loopt van woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober. Het thema dit jaar is 'Worden wat je wil', waarbij kinderboeken rondom beroepen centraal staan. Bette Westera schreef het kinderboekenweekgeschenk Tiril en de toverdrank (gratis bij aankoop van minstens 12,50 euro aan kinderboeken). Dromer, het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2021 is gemaakt door illustrator Mark Janssen. In Zeeland zijn er vele activiteiten.