Martijn van Endt is de nieuwe directeur van sociaal werkbedrijf Dethon. Hij moet op interimbasis weer rust in de organisatie brengen. De vorige directeur Edwin van den Berghen stapte in juli samen met een andere leidinggevende op. Aanleiding was de conclusie van een onderzoek naar financiële misstanden bij het werkbedrijf van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.