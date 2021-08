Op verzoek van de rechtbank in Middelburg herhaalde advocaat Pieter van de Kerkhof het donderdag nog maar eens: tijdens de inhoudelijke behandeling gaat Sandra H. uitgebreid verklaren. Hij gaat ervan uit dat de Aardenburgse, die verdacht wordt van de moord op Ichelle van de Velde (29), dan zelf ook aanwezig is.

H. zit al sinds 9 februari vast en weet volgens het Openbaar Ministerie alles over de dood van de Oostburgse Ichelle van de Velde, van wie na een maandenlange vermissing het lichaam in delen werd teruggevonden. Tijdens de tweede, voorbereidende zitting werd het voorarrest van H. met drie maanden verlengd.

Volgens de officier van justitie is het onderzoek in volle gang. Niet meer zo intensief als in het begin, maar er moet nog veel uitgezocht worden, benadrukte hij. Op 26 mei, tijdens de eerste zitting, bestond het dossier uit 1300 pagina's en daar zijn nu 1200 pagina's bijgekomen.

De ex-partner van H. is inmiddels gehoord. Op verzoek van haar advocaat Pieter van de Kerkhof worden de verklaringen die twee van Sandra's kinderen hebben afgelegd gecontroleerd. H. zelf heeft inmiddels een schriftelijke verklaring afgelegd. Volgens de rechter heeft die echter weinig met de zaak van doen. "Het zegt iets over haar achtergrond'', aldus Van de Kerkhof. De raadsman wil sowieso dat er nog een getuige wordt gehoord. Wie die persoon is, wilde hij niet zeggen.

Triple Rapportage

H. ondergaat nu een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens Van de Kerkhof heeft ze het fysiek en vooral mentaal zwaar. Via een zogeheten Triple Rapportage schetsen een psycholoog, psychiater en milieu-deskundige een zo compleet mogelijk beeld van haar. De psycholoog en psychiater zoomen vooral in op H. als persoon, de milieu-deskundige kijkt naar H's achtergrond.

H. zit al sinds 9 februari vast. Ze ontkent de moord, maar Van de Kerkhof verklaarde tijdens een eerste tussentijdse zitting in mei wel dat H. lichaamsdelen gedumpt heeft en 'in opdracht handelde'. Ichelle en Sandra waren bekenden van elkaar.

Op 11 november vindt opnieuw een tussentijdse zitting plaats.