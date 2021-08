Zeeland krijgt er zeven lokale zonnedak-projecten bij in Kapelle, Kloosterzande, Middelburg, Oostburg, Sint Kruis en Wissenkerke. In Oostburg zijn er twee gepland.

De coöperatie Zonnecollectief Zeeland is de drijvende kracht achter de zonnedakprojecten. Zonnecollectief brengt mensen in de provincie bij elkaar om samen groene stroom op te wekken. Bewoners uit een buurt of dorp (zogenaamd postcoderozen) investeren samen in zonnepanelen op lokale daken van bijvoorbeeld een bedrijf, school, brandweerkazerne of landbouwschuur. Delta Energie zal de groene stroom afnemen, die daarmee in Zeeland blijft.

Alleen mensen uit de directe omgeving kunnen deelnemen in een lokaal zonnedak-project. Vanaf eind augustus zal de coöperatie voorlichtingsbijeenkomsten houden over deze duurzame stroomprojecten en hoe mensen kunnen meedoen. Overheidssubsidie is al toegezegd onder een nieuwe regeling die de oude postcoderoosregeling vervangt. Nieuw is dat de coöperatie zelf periodiek bedragen uitkeert aan deelnemers. Ze denkt dat een rendement van 5 procent haalbaar is.