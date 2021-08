Dieven hebben vorige week op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen wielen gestolen van geparkeerde auto's. Dat gebeurde soms op klaarlichte dag, terwijl de auto's in het volle zicht geparkeerd stonden. De politie onderzoekt de zaak, maar is wel verbaasd: "Ik heb nog nooit gehoord dat je voor een gebruikt wiel veel geld kunt krijgen."

Tanny de Pooter uit Oostburg was een van de slachtoffers, meldt ze op Facebook. "Ook ik was aan de beurt vandaag. Tussen 15.00 uur en 19.00 uur is mijn voorwiel en de bouten gestolen. Mocht het iemand gezien hebben... Stond op de parking bij de ALDI."

De politie werd via posts op sociale media op de diefstallen gewezen, zegt woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage. De diefstallen werden gepleegd in de eerste week van augustus. Bij elk van de auto's werd één wiel gestolen, de ene keer een voorwiel, de andere keer een achterwiel. "We hebben drie aangiftes gekregen, uit Oostburg, Aardenburg en IJzendijke. Sommige diefstallen werden overdag gepleegd, andere in de avonduren. En de auto's stonden gewoon op een parkeerplaats, niet op een achteraf gelegen weg."

Airbags brengen wel wat op, maar wielen?

Uijtdehage is verbaasd: "We zien wel eens dat er binnen korte tijd een stel airbags of katalysators worden gestolen uit auto's. Die brengen op de zwarte markt wel wat op." Een airbag kan zo 50 of 60 euro opleveren. "Maar een gebruikt wiel op de zwarte markt? Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Het waren ook gewone middenklassers, geen dure auto's met heel bijzondere velgen of zo."

De zaak is gemeld bij de recherche in Terneuzen, die het gaat onderzoeken. Uijtdehage sluit niet uit dat er nog meer diefstallen zijn gepleegd en roept eventuele slachtoffers op, zich te melden.