Wéér geen Hrieps. Mark Rutte maakte vrijdagavond duidelijk dat grote festivals er voorlopig niet in zitten. "Heel teleurstellend", zegt organisator Hugo Kramer. "We hebben het wel zien aankomen, maar als het dan zo duidelijk wordt gezegd, moet je toch even slikken."

Het is ramp op ramp voor het festival. In 2019 werd het festival op gewelddadige wijze beroofd van de dagopbrengst van een half miljoen euro. Om dat verlies op te vangen, kreeg het toestemming voor een extra grote editie. Het coronavirus zette daar vorig jaar een streep doorheen en nu opnieuw. "Het is gewoon een drama, al 2,5 jaar. Je hebt goede en slechte tijden in het leven en dit zijn blijkbaar de slechte. Ik ga op karakter door tot de dood erop volgt, maar het is gewoon verschrikkelijk."

"In 2019 hadden we de ene ramp en nu komt dit erachteraan. Het is een aanslag op je bestaan. Mensen vragen me: slaap je slecht? Natuurlijk. Het is het eerste waar je aan denkt. De hele dag. Telkens weer denk je: wat een ellende."

Slecht te verteren

Kramer verbaast zich over de grote verschillen in en buiten Nederland. Hij noemt onder meer festival Alcatraz in Kortrijk, waar dit weekend tienduizenden mensen zijn, getest en wel. "Dat is slecht te verteren, zeker ook als je ziet dat hier de voetbalcompetitie wordt opgestart met 20.000, 30.000 man op de tribune en dat de Formule 1 drie dagen lang 70.000 man mag ontvangen. Dan denk ik dat het veiliger is met 2500 personen in een tent op Poppendamme waar de wind doorheen gaat."

Hrieps zou op 18 september worden gehouden. Dergelijke evenementen zijn in elk geval tot 20 september niet mogelijk. Een week uitstellen is voor Kramer geen optie. "Het is heel simpel: we hebben 52 bands en artiesten, verdeeld over zeven podia, met vijf trailers licht en geluid en vijf enorme feesttenten. Dan kun je niet zeggen: kom allemaal maar een weekje later. Daar is het te groot voor. Dat gaat gewoon niet."

'Veertien dagen lang de Snollebollekes'

De enige mogelijkheid is een festival met 750 bezoekers, met toegangstesten. Kansloos, zegt Kramer. "We hebben 11.000 kaarten verkocht. Ik kan moeilijk veertien dagen lang de Snollebollekes laten komen. Dat is niet rendabel."

Hrieps mikt nu op 7 mei 2022. De gekochte kaarten blijven geldig. "We hebben geen andere keuze. Teruggeven gaat niet, want wij hebben sinds de roof geen geld. Het is dus: óf alles doorschuiven óf kapot gaan. Als we volgend jaar nog een evenement kunnen opleveren, dan hebben we het goed gedaan, denk ik."

Het kabinet heeft opnieuw onderstreept dat organisatoren van geannuleerde evenementen kunnen rekenen op overheidssteun. Hrieps heeft daar niets aan, zegt Kramer. De steun geldt voor festivals met een pandemiedekking in hun annuleringsverzekering. Dat is alleen voor de grootste evenementen weggelegd. "Dus wij krijgen nul komma nul tegemoetkoming. Wij hebben het altijd op karakter gedaan, dus dan zullen we niet als eerste gaan kniezen. Maar als je 25 jaar een evenement organiseert en je krijgt dan helemaal niets en een ander alles, dan is dat echt taai."

Geen inkomen, wel kosten

Kramer blijft doorgaan, maar maakt zich vooral ook zorgen over zijn leveranciers. "Die hebben al anderhalf jaar geen inkomen, maar wel kosten. De gesprekken die we momenteel met hen voeren, zijn echt niet gezellig. De vraag is hoe lang ze het volhouden. Het zou heel vervelend zijn als we hen verliezen."