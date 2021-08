Een arrestatieteam van de politie is afgelopen nacht in Vlissingen een woning binnengevallen. Er is een man gearresteerd.

De inval vond plaats rond 2.15 uur in de Hobeinstraat. Een man zou zijn eigen gezinsleden hebben bedreigd. Omdat hij mogelijk een vuurwapen had, besloot de politie een arrestatieteam in te zetten. Die forceerde de deur en arresteerde de man.

Voor de actie werd een deel van de straat afgezet. Rond 3.00 uur was de man afgevoerd, de politie deed toen nog wel verder onderzoek in het huis.