Een meisje is maandagochtend gewond geraakt na een botsing met een auto in Middelburg. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer fietste rond 9.10 uur bij de kruising Mortiereboulevard - Fagotweg - Tromboneweg op bedrijventerrein Mortiere toen ze werd aangereden.

Het meisje kwam ten val en liep letsel op. In eerste instantie kwam alleen een rapid responder van de ambulancedienst ter plekke maar later werd toch een ambulance opgeroepen om het meisje weg te brengen naar het ziekenhuis.

De auto liep slechts lichte schade op. De bestuurder kon zijn weg vervolgen.