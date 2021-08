De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag iemand aangehouden op verdenking van inbraak in het station van Vlissingen. De verdachte had nog geprobeerd het water in te vluchten, maar werd bij zijn terugkeer op het droge direct aangehouden.

Na de melding rukten agenten en politiehonden uit. Ze zochten het gebied af naar de verdachte. Een medewerker van het station, die de verdachte achtervolgd had, meldde vervolgens dat de man de Westerschelde in was gevlucht. Maar omdat hij daar geen kant op kon, keerde hij maar terug op het droge.

Een agent vond de verdachte aan de waterkant bij de zee en kon hem aanhouden.