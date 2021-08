De brandweer van Zoutelande heeft zondagochtend een brand geblust in het museum Polderhuis in Westkapelle. Het museum is tijdelijk gesloten geweest vanwege de brand.

De brand ontstond rond 10.00 uur in het museum, gelegen aan de Zuidstraat in Westkapelle. door onbekende oorzaak was één van de plafondplaten gaan smeulen.

De brandweer rukte uit met twee wagens, maar bij aankomst bleek de brand al grotendeels onder controle te zijn door de werknemers van het museum. Eén van de bluswagens keerde direct terug naar de kazerne.

Het museum was tijdelijk gesloten zodat de brandweer het gebouw kon ventileren. Rond 10.45 mochten de werknemers weer naar binnen.