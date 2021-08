Een bestuurder raakte in de nacht van zaterdag op zondag gewond bij een eenzijdig ongeval op de A58 net voorbij Goes. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, meldt HVZeeland

Het ongeluk vond plaats rond 1.20 uur op de A58 net voor het knooppunt de Poel. Een bestuurder verongelukte hier door onbekende reden.

Hulpdiensten rukten uit. De gewonde automobilist is door de ambulancedienst meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.