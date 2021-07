Vijftien maanden na het begin van de verbouwing zijn de appartementen naast hotel Mondragon in Zierikzee gereed. Zeven stuks zijn het, bedoeld om te verhuren.

Een logisch en mooi vervolg op de komst van het hotel. Zo ziet hotelmanager Nanda Willemse de oplevering van de zeven appartementen, gevangen onder de naam 'Résidence Mondragon'. Het gebouw is en blijft eigendom van aannemer Hans Boogert, Mondragon regelt enkel de verhuur. De appartementen zijn volledig ingericht, inclusief eigen keuken. Huurders kunnen wel een beroep doen op de hotelservice.

"De Mondragonfamilie is weer wat verder gegroeid", zegt Willemse. "Nu kunnen we ook de gasten bedienen die langer willen blijven, zoals toeristen maar ook gasten die komen voor hun werk."

Eind mei liet hotelier Govert Jansen nog weten dat Mondragon een goed toeristenseizoen keihard nodig had om te herstellen van het gat dat de coronamaatregelen heeft geslagen in de bedrijfsvoering van het Zierikzeese hotel. Inmiddels zijn er tekenen van herstel, zegt Willemse. "Het is sinds juli druk geworden in Zierikzee. We zien de hotelreserveringen in hoog tempo binnen stromen. En dat terwijl de kust nog niet eens is volgeboekt."