Een Zeeuwse motoragent is vrijdagavond net over de grens in het Belgische Stekene aangereden. De agent raakte levensgevaarlijk gewond.

Het ongeluk gebeurde bij discotheek Lakehouse in Stekene, net over de grens op de provinciale weg tussen Sint-Niklaas en Hulst. Volgens een getuige kwam de agent met hoge snelheid zonder sirene en zwaailichten uit de richting van het Zeeuws-Vlaamse Kapellebrug.

De agent botste op een witte Porsche die linksaf wilde slaan naar het parkeerterrein van de discotheek. De 24-jarige bestuurder zag de agent niet aankomen.Volgens het Vlaamse Het Nieuwsblad werd de agent frontaal aangereden en van zijn motor geslingerd. Hij kwam terecht tegen een geparkeerde wagen.

Een zogenoemd MUG-team - een spoedwagen van het dichtstbij gelegen ziekenhuis - en een ambulance kwamen ter plaatse om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. De agent is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en was vrijdagavond in levensgevaar.

De Zeeuwse politie hield vrijdagavond met Vlaamse collega's van Waasland-Noord een controle bij de grens. Daarbij werden bestuurders gecontroleerd op hardrijden, alcohol en drugs. Ook de motoragent was bij die controle aanwezig. Waarom de agent naar de discotheek bij Stekene reed is nog onduidelijk. De Vlaamse recherche doet onderzoek.