De 37-jarige R. de C. uit Steenbergen is vrijdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het vonnis was conform de eis. Twee kornuiten van De C., de 25-jarige S. T. uit Rucphen en L. D. uit Made (20) kregen celstraffen van twee jaar waarvan één voorwaardelijk, respectievelijk een jaar waarvan 169 dagen voorwaardelijk plus een taakstraf van 240 uur opgelegd..

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen T. een hogere- en tegen D. een lagere celstraf geëist.

Het trio werd schuldig bevonden aan enkele al dan niet gelukte overvallen op tankstations in Rucphen en Krabbendijke. Op 23 augustus van het vorige jaar kreeg het tankstation in Rucphen ongewenst bezoek van het drietal. Daar werd toen driehonderd euro buitgemaakt. Enkele weken later,13 september, bleef het bij een poging om BP-tankstation Voetpomp bij Krabbendijke te overvallen.

Bij die actie waren De C. en D. bij betrokken. Tijdens de behandeling van de zaak zeiden de drie deel uit te maken van een vriendengroep met onder meer als doel geld in te zamelen voor een springkussen voor de jeugd. De overvallen zouden - na bedreiging door een motorclub die geld wilde zien - echter spontaan zijn bedacht tijdens 'een stukje rondrijden'.