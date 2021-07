Wie in de avondspits over de Haringvlietbrug reist, moet binnenkort rekening houden met een vertraging van mogelijk meer dan een uur. Dat is aanzienlijk meer dan waar Rijkswaterstaat eerder van uitging: ongeveer een half uur. VVD en CDA stellen Kamervragen

Vanaf 9 augustus is op de Haringvlietbrug twee jaar lang in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar en mag niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur. De brug verkeert in een slechte staat. Klemmen dreigen los te trillen en te vallen. Groot onderhoud is pas mogelijk in 2023.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met een extra reistijd van een half uur, maar nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat wijst uit dat de reistijd richting Zeeland in de avondspits kan oplopen tot 68 minuten. De Kamerleden Peter de Groot (VVD) en Jaco Geurts (CDA) willen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat). Ze vragen extra maatregelen om de reistijd te verkorten. Ze denken aan twee versmalde rijstroken per richting, nog voor het einde van de zomervakantie. De gemeente Tholen wil dat ook.