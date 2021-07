Bij een eenzijdig ongeluk in de polder bij Ossenisse is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon om het leven gekomen. Deze persoon was de bijrijder in de auto. De chauffeur raakte zwaargewond.

De hulpdiensten werden rond 00.50 uur gealarmeerd. Aan de Grindweg naar Hontenisse was een personenauto was van de weg geraakt en tegen meerdere bomen gebotst. Vervolgens kwam het voertuig zwaar beschadigd onder aan de dijk in een sloot tot stilstand.

De negentienjarige bijrijder uit België is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De 21-jarige bestuurder, ook een Belg, is behandeld en overgebracht naar een ziekenhuis.