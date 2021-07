De klacht van de Goese advocaat Evert de Jonge tegen gedeputeerde Jo-Annes de Bat over mogelijke belangenverstrengeling bij het besluit over de Zanddijk bij Yerseke is verworpen.

Volgens De Jonge heeft De Bat twee jaar geleden niet gemeld dat zijn broer grond heeft in de buurt van een mogelijk tracé en had hij zich niet met de besluitvorming mogen bemoeien.

Volgens de bezwarencommissie van de provincie is niet aangetoond dat De Bat niet integer heeft gehandeld en weet de advocaat twijfels daarover niet te onderbouwen. De klacht is daarom ongegrond verklaard.