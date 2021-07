Een surfer is donderdagmiddag langs het Veerse Meer bij Arnemuiden gereanimeerd. Het slachtoffer is uiteindelijk met een hartslag overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie kwam er rond 14.15 uur een melding binnen dat er iemand levenloos in het water lag nabij de Oranjeplaatweg. Het slachtoffer is door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd. Voor de hulpverlening was er ook een traumahelikopter ter plaatse.

Volgens een woordvoerder is de surfer uiteindelijk met een hartslag overgebracht naar een ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.