De spijt en het berouw van de 37-jarige B. van der H. uit Sint Annaland kon de officier van justitie in Middelburg donderdag niet vermurwen. Drie jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk, eiste hij tegen de voormalige inwoner van Kruiningen. Van der H. wordt ervan verdacht vanaf mei 2017 drie jaar lang een kwetsbaar meisje uit Kruiningen te hebben verkracht.

Het meisje, destijds dertien jaar, kwam graag bij het gezin van Van der H. Ze was gek op zijn kinderen en was later ook hun oppas. Thuis ging het niet goed met haar en met niemand kon ze praten of haar gevoelens uiten.

Behalve bij Van der H., die had een luisterend oor en werd haar steun en toeverlaat. Zo nodig bracht hij haar 's avonds naar huis en onderweg werd er nog even gepraat. Een arm om haar schouder en een kusje als afscheid.

Meivakantie

Het kusje werd een tongzoen en toen gaf ze een duidelijk 'tot hier en niet verder' aan. In een meivakantie van 2017 ging de twintig jaar oudere Van der H. een stap verder. Zijn vrouw was enkele dagen weg en toen hij haar liggend op het bed van één van zijn kinderen betastte, moest zij hem bevredigen.

Daar bleef het niet bij en de tijd daarna hadden zij in totaal zeker dertig keer tegen haar zin seksuele gemeenschap. In zijn bestelbus, in de schuur, in zijn woning als zijn vrouw niet thuis was of in de loods. Uiteindelijk kwam het via haar schooldirecteur uit en deed zij eind vorig jaar aangifte.

Volgens de reclassering maakte Van der H. zich drukker over zijn overspel dan het hebben van seks met een minderjarig meisje en zag hij zichzelf als slachtoffer. Als gevolg van de perikelen moest hij Kruiningen achter zich laten.

De uitspraak is op 12 augustus.