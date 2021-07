De gemeente Sluis heeft de schoonste stranden van Nederland. Dat maakte de jury van de jaarlijkse strandverkiezing donderdag bekend. De prijs is "een terechte beloning voor de onvoorstelbare kwaliteit van het Zeeuwse strand", aldus de jury, die kwaliteit en schoonheid van de kust beloonden met een 9,8.

Sluis werd niet alleen regionaal, maar ook landelijk winnaar. Toeristen gaan op dit strand erg goed om met hun afval, daarbij geholpen door overheid en ondernemers, stelde de jury. Palen met afvalzakjes, containers met mogelijkheden om afval te scheiden en een goede communicatie leiden tot "een topresultaat".

In het algemeen is de Nederlandse kust dit jaar iets schoner geworden. Plastic werd nauwelijks aangetroffen. En dat terwijl veel strandpaviljoens in coronacrisis zijn begonnen met afhaalmaaltijden.

Horecaondernemers zijn koploper op het gebied van natuurlijke disposables, constateerde de jury. Enige smet was de toename van peuken in het zand, op parkeerplaatsen en opgangen - mogelijk doordat roken ontmoedigd wordt en asbakken niet meer standaard klaarstaan.