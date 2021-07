De GGD Zeeland deelt vanaf 29 juli op donderdag en vrijdag zelftesten uit aan jongeren op jongerencamping Duin en Strand in Scharendijke. Alleen jongeren met een negatief testbewijs worden toegelaten.

Bij een positieve zelftest kan een jongere zich direct op de camping door de GGD laten testen. De GGD Zeeland werkt samen met de camping om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk bezoekers het virus na hun vakantie mee naar huis nemen.

Ilona Schinkelshoek van de GGD Zeeland: "We willen voorkomen is dat de jongeren bij thuiskomst hun ouders, grootouders of kwetsbaren in hun omgeving besmetten. Door elke donderdag en vrijdag zelftesten uit te delen en positief geteste mensen gelijk een PCR-test aan te bieden, maken we de drempel om jezelf te testen zo laag mogelijk."

Ook jongeren die volledig gevaccineerd zijn moeten een test doen. "Want ook als je volledig gevaccineerd bent kan je besmet raken. Bij mensen die al corona hebben doorgemaakt wordt er per geval bekeken of er aanleiding is om te testen bij de GGD", laat de GGD Zeeland weten.

De GGD heeft voor Strand en Duin gekozen omdat dit de grootste jongerencamping van Nederland is. Jongeren testen voordat ze op de camping komen en moeten een negatieve test laten zien voor toegang. De actie gaat door tot eind augustus.