Het Kustmarathonweekeinde krijgt een extra onderdeel: de Light Kustrun kan op vrijdag 1 oktober ook gewandeld worden.

De Kustmarathon is over dik twee maanden aan de achttiende editie toe. De Light Kustrun, een verlichte hardloopwedstrijd van Domburg naar Zoutelande, maakt voor de zevende keer deel uit van het programma. Daar komt nu een wandelvariant bij.

Op 1 oktober zullen de hardlopers om 18.00 uur starten in Domburg. De wandelaars vertrekken tien minuten later. De inschrijving hiervoor is per direct geopend op de site van de Kustmarathon: www.marathonzeeland.nl.

Het Kustmarathonweekeinde bestaat verder uit de Ladiesrun (ook vrijdagavond), MTB-tocht (zaterdag), Kidsrun (zaterdag), Kustmarathon (zaterdag) en Wandelmarathon (zondag).