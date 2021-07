Een nachtmerrie voor Lisa Priemis en haar moeder Monique uit Renesse. In de nacht van zondag op maandag is één van hun paarden op de manege seksueel mishandeld. "Welke zieke geest doet zoiets?"

Monique Priemis ging maandagochtend naar de wei bij manege Grol om de paarden te voeren. Daar zag ze paard Carona angstig achterin een hoekje van de schuilstal staan.

"Dichterbij gekomen zag mijn moeder een grote aangekoekte witachtige handveeg van een dikke substantie op haar schouder. Ma vertrouwde het niet en zag meer van dit soort afdrukken op Carona's lichaam. Ook bij haar genitaliën was alles goor met dezelfde substantie en bloedsporen. Dat liep door tot aan de onderbenen", geeft Lisa het vreselijke voorval weer.

In paniek naar huis

Haar moeder fietste na de ontdekking in paniek naar huis om haar te waarschuwen. "Ik dacht nog; zou er een hengst uit een andere wei zijn losgebroken? Niet. Onze oudste trouwe viervoeter van ruim 22 jaar oud en veertien jaar in ons bezit is seksueel misbruikt door een ziek persoon. We hebben direct de politie en dierenarts gebeld. En die bevestigden wat wij vreesden", aldus Lisa.

"Onze agenten zijn ter plaatse geweest", bevestigt een politiewoordvoerder. "We dragen dit dossier over aan een agent met een taakaccent, de voormalige dierenpolitie. Die gaat dit verder oppakken."

"Ook dierenarts Jos van Aardenne was gelukkig heel snel ter plaatse voor inwendig onderzoek", vertelt Lisa. Op pijnlijke en opgezette slijmvliezen na heeft Carona geen verdere verwondingen. Het gaat nu naar omstandigheden 'redelijk goed'. Van Aardenne: "We hebben geconstateerd dat er inwendig niets in het paard zat. Ons advies is nu om het paard in de gaten houden, te temperaturen en mogelijk pijnstillers te geven."

De afgelopen dagen is er gewaakt op het terrein. Bij de manege hangt een bordje met een waarschuwing. "Beste dierenvriend. Wij weten dat je gek op dieren bent, alleen verstaan wij daar iets anders onder. Let op: big brother is watching you. Wij staan niet voor de gevolgen in als je nog een keer aan onze paarden zit met wat voor lichaamsdeel dan ook".