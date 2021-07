Kunstenaars en ondernemers gaan de komende twee jaar Zeeuwse binnensteden een opkikker geven. Daarvoor is ruim 6 ton beschikbaar van Europa, het Rijk en de provincie.

Zowel het midden- en kleinbedrijf als de cultuursector heeft een enorme klap gekregen van de coronacrisis. Europa stelt geld beschikbaar voor economisch herstel en een deel daarvan gaat naar het project creative city boost. Het idee daarachter is dat kunstenaars en ondernemers samenwerken om Zeeuwse binnensteden aantrekkelijker te maken.

"Creatieve denkkracht van friskijkers kan ondernemers in de binnenstad helpen onorthodoxe invalshoeken te kiezen", aldus gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur). "Daarnaast kan de commerciële blik het cultureel ondernemerschap stimuleren."

De komende twee jaar worden in ieder geval acht activiteiten ontplooid. In Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst en Sluis vinden dit najaar 'stadssafari's' plaats waarbij vertegenwoordigers uit de culturele en commerciële sector samen op pad gaan om nieuwe dingen voor de stad te bedenken.