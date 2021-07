In de sluizen van Terneuzen is dinsdagochtend een dode walvis aangetroffen. Het zes meter lange dier is uit het water getakeld en ligt nu op de Goese Kade.

Volgens SOS Dolfijn zullen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis het dode dier onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen.

Het vermoeden bestaat dat het dier op zee door een schip is aangevaren en vervolgens tot in Terneuzen op het onderste deel van de boeg is blijven hangen. Het zou gaan om het schip Muharrem Dadayli, dat nu een eind verderop in de Terneuzense haven ligt afgemeerd.