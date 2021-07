Er is vooralsnog geen vrees over het doorgaan van de Kustmarathon in het eerste weekeinde van oktober. "We hebben afgelopen week nog contact gehad met de diverse gemeentes en die hebben laten weten dat we de voorbereidingen voort kunnen zetten", zegt Chris Simons, de voorzitter van het organisatiecomité.

Woensdag werd bekend dat de Kustloop, een halve marathon in en rondom Vrouwenpolder, op 4 september niet door kan gaan. Er zijn te veel onduidelijkheden over wat er op die datum kan en dus wil de organiserende stichting geen risico's nemen. Er zal wel een virtuele editie zijn.

Bij de Kustmarathon, min of meer de grotere broer, voelt men nog geen twijfel. Simons gelooft dat op 2, 3 en 4 oktober ("Het is dan toch een maand later") de storm weer geluwd is. "Eerlijk gezegd zagen wij dit wel een beetje aankomen", geeft hij aan. "Want als er versoepelingen van de coronamaatregelen zijn, weet je dat de besmettingen weer iets op kunnen lopen. Nu zie je de aantallen overigens weer dalen en straks zijn ook weer meer mensen gevaccineerd... Ik denk dat we in oktober gewoon een volwaardig Kustmarathonweekend kunnen houden."

Het organisatiecomité staat in nauw contact met de gemeentes Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Veere. "Bij die gemeentes hebben ze natuurlijk ook geen glazen bol", zegt Simons. "Maar de geluiden zijn nog steeds positief. Ze weten ook dat we nu in de fase zijn waarin we kosten hebben en reserveringen maken. Het jaarlijkse Kustmarathon-magazine is ook al uit. Dat is toch wel een teken dat we er echt naartoe aan het leven zijn."