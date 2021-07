Automobilist R. V. uit Scharendijke (64) botste op 8 december 2017 met zijn Seat Ibiza frontaal tegen een Peugeot op de N59 bij Nieuwerkerk, omdat hij gedurende een langere tijd niet op de weg lette. Dat stelde het gerechtshof maandag in Den Bosch, dat daarmee concludeerde dat V. schuld had aan het ongeval.

Door de klap liepen twee inzittenden van de Franse auto forse verwondingen op, waaronder handletsel, een sleutelbeenbreuk, en een longkneuzing.

De SEAT-bestuurder kreeg van het Hof een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur, naast een eveneens voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank legde V. eerder een boete en voorwaardelijke rijontzegging op voor een lichter juridisch verwijt: het veroorzaken van gevaar op de weg.

Het ongeval vond plaats in een flauwe bocht op de N59. De bestuurster van een tegemoetkomende personenauto beschreef hoe V. zijn SEAT langzaam naar links stuurde. "Het was net alsof hij rechtdoor reed, in plaats van de bocht te nemen", vertelde deze getuige. Zij week zelf noodgedwongen rechts uit. In het voorbijgaan merkte ze dat V. naar beneden keek en niet voor zich uit. In haar binnenspiegel zag de vrouw vervolgens de botsing.

V. dacht zelf dat hij tijdelijk zijn bewustzijn verloor. Er waren volgens het Hof geen medische verklaringen die zijn verhaal aannemelijk maakten.