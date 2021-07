Een auto is zondagochtend op zijn kop aangetroffen onderaan de Oudelandsedijk in Stavenisse. De auto kwam daar vermoedelijk terecht nadat hij een boom had geraakt.

Een passant belde rond 10.20 uur het alarmnummer nadat deze de auto had ontdekt onderaan de dijk.

Omdat het niet duidelijk was of er zich nog mensen in het voertuig bevonden, rukte naast de politie en ambulance ook de brandweer uit. Aangekomen bij het voortuig bleek dat de bestuurder er niet meer in zat.

De politie heeft de eigenaar uiteindelijk achterhaald en deze had tot zover bekend geen ernstige verwondingen. Over de verdere oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.