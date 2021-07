Een 55-jarige man uit Axel is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op verdenking van mishandeling. Het vrouwelijke slachtoffer zou eveneens een inwoner uit Axel zijn.

De verdachte werd in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht aangehouden in de Weststraat in Axel en is in een cel geplaatst. Hij zit nog vast en wordt zondag verhoord.

De aanleiding van de mishandeling wordt nog onderzocht door de politie. Over het letsel van het slachtoffer is nog niets bekend, wel heeft ze aangifte gedaan tegen de verdachte.