Forse regenval heeft vanavond voor veel wateroverlast gezorgd op Tholen, met name in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer.

In beide dorpen stonden grote delen van meerdere straten onder water, zoals de omgeving van de Molenstraat en Raadhuisstraat in Oud-Vossemeer en de Hoenderweg in Sint-Annaland. De Veiligheidsregio Zeeland kreeg zo'n 25 meldingen binnen van overlast.

Op verschillende plaatsen is het water ook huizen en bedrijven binnengelopen. In Oud-Vossemeer gaat het om pakweg tien panden. De brandweer rukte met veel mankracht en materiaal uit om het water weg te pompen en bewoners te helpen. Ook medewerkers van de gemeente Tholen en waterschap Scheldestromen hielpen mee.

Na zo'n anderhalf uur was het water weer grotendeels verdwenen. Bewoners en eigenaren van getroffen panden konden beginnen met schoonmaken.

De overlast is het gevolg van een bui die heel lang op dezelfde plaats bleef hangen. Volgens Buienradar viel in Oud-Vossemeer vanavond daardoor meer dan 50 millimeter regen. Ook het westen van Noord-Brabant had er last van. Zo liepen ook in Kruisland huizen onder water.