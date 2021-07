De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden voor het bekladden van meerdere verkeersborden langs de N57 tussen Middelburg en Burgh-Haamstede.

De meldkamer werd afgelopen nacht gebeld door een getuige die vertelde dat een man verkeersborden aan het bekladden was langs de N57. Agenten reden de weg af en zagen op meerdere verkeersborden de kreet 'The Great Reset' staan in donkere verf. Rond 4.45 uur zagen ze een auto rijden die voldeed aan de beschrijving van de getuige. In zijn auto werd een sjabloon gevonden met dezelfde tekst die op de borden is gespoten.

De verdachte, een 48-jarige man uit Numansdorp, is aangehouden op verdenking van vernieling. Hij is door agenten naar een politiecellencomplex gebracht, waar hij zaterdag verhoord zal worden.

Het is nog niet bekend wat het totale schadebedrag is. Wel is het bekend dat er meerdere borden beklad zijn.