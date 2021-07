De politie heeft vrijdagavond een Duitse man van 58 jaar aangehouden voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is afgepakt.

Surveillerende agenten controleerden auto's op de Slepersdijk in Oostburg. De Duitser, die in de auto zat met zijn vrouw, werd ook gecontroleerd en moest een blaastest uitvoeren. Uit de test bleek dat de man teveel gedronken had. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De uitslag was dat de man drie keer zoveel alcohol gedronken had dan is toegestaan achter het stuur. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de man kreeg een rijverbod.

Aangezien zijn vrouw ook teveel gedronken had om te rijden werd hun auto tijdelijk in beslag genomen door de politie. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie zal beslissen wat er verder gaat gebeuren en wanneer de man zijn rijbewijs terug krijgt.