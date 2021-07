Limburgers die getroffen zijn door de watersnoodramp in hun regio en hulpverleners die in het gebied zijn ingezet kunnen vanaf september komen uitblazen in een vakantiehuisje of caravan in Zeeland. Op initiatief van de Rotary Zierikzee worden verdeeld over Zeeland gratis accommodaties aangeboden voor een weekend of midweek.

"Toen in '53 in Zeeland de Ramp plaatsvond, heeft onder andere Limburg Schouwen-Duiveland geholpen. We zeiden tegen elkaar, dit lijkt wel net als in '53, we weten hoe ontredderd de mensen toen waren, dus hoe kunnen wij nu Limburg helpen?", zegt voorzitter Anita de Munnik van Rotary Zierikzee.

Zeeland helpt Limburg

"In eerste instantie heette de actie Schouwen-Duiveland helpt Limburg, maar dat werd al gauw Zeeland helpt Limburg. We hebben mensen van de Recron in onze gelederen en van andere organisaties. Iedereen kijkt naar zijn eigen mogelijkheden.

Rotary Zierikzee coördineert de actie, maar het hele rotarydistrict Zeeland is al betrokken en de Rotary Limburg kijkt welke mensen in aanmerking komen. "Het is ook nog de vraag: in hoeverre willen slachtoffers in een gebied beneden NAP, zoals Zeeland, bijkomen?" De Munnik zegt dat er steeds meer organisaties aansluiten. "Er zijn ook bedrijven die gratis een diner aanbieden."