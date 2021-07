Voor het bedreigen van een jonge vrouw in Burgh-Haamstede heeft de rechtbank in Middelburg vrijdag de 32-jarige Vlissinger J. de J. een celstraf van zeven dagen opgelegd. De officier van justitie had vijftien dagen geëist.

Eind maart vorig jaar had hij de vrouw, de ex-vriendin van zijn broer, via Instagram gedreigd te verkrachten of aan te randen.

De J. weet zijn impulsieve daad aan een overmaat aan alcohol en zei er enorme spijt van te hebben. Het excuus dat hij later naar de vrouw had verzonden bleef onbeantwoord.