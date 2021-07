De Belastingdienst is weer in persoon terug in Terneuzen. Nu niet met een eigen kantoor, maar op de vloer in het stadhuis.

"Welkom terug. Dat hadden we niet verwacht toen jullie zeven jaar geleden naar de overkant vertrokken." Burgemeester Erik van Merienbroek herinnerde Peter Smink, directeur-generaal van de Belastingdienst aan het vertrek van de dienst uit Terneuzen.

Smink, de hoogte baas van de dienst was naar Terneuzen gekomen om een handtekening te zetten en samen met de burgemeester een lint door te knippen van het servicepunt van de Belastingdienst. Wie hulp nodig heeft met belastingzaken is niet langer afhankelijk van computer of telefoon. Twee dagen per week zijn er mensen van de Belastingdienst op afspraak beschikbaar aan de eigen balie op het Terneuzense stadhuis.

De Belastingdienst komt met tien servicepunten gedeeltelijk terug op eerder beleid waarbij vol werd ingezet op digitalisering, gecombineerd met het sluiten van kantoren. De Terneuzense balie is hiervan het eerste die opengaat. "Digitale dienstverlening geldt niet voor iedereen", erkende Smink. "Voor hen die liever met een persoon te maken hebben, willen we er zijn. Tegenover elkaar zitten is toch anders dan achter een scherm of via de telefoon."

"We hadden te maken met geografische witte vlekken", verklaart Bjorn Meijer, afdelingshoofd dienstverlening bij de Belastingdienst. "We hebben de laatste jaren onderzoek laten doen en steeds kwam eruit dat we beter bereikbaar moeten zijn voor de mensen. Hiermee willen we ook mensen het gevoel geven dat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden."