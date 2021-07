Het aantal Zeeuwen dat positief testte op corana is vorige week meer dan verdubbeld tot 768. In de gemeente Veere was sprake van een vertienvoudiging van 11 naar 109 vastgestelde besmettingen. Veere is daardoor de Zeeuwse gemeente met hoogste besmettingsgraad.

Bijna 10.000 inwoners van de provincie lieten zich in de week van 12 tot en met 18 juli testen in een van de teststraten van de GGD Zeeland. Dat zijn er bijna 3600 meer dan in de voorgaande week.

De cijfers per gemeente zijn: Veere 109 positieve testen (voorgaande week 11) Middelburg 108 (64), Tholen 80 (39), Hulst 79 (23) , Goes 68 (60), Schouwen-Duiveland 67 (20), Terneuzen 59 (21), Vlissingen 59 (24), Borsele 50 (29), Reimerswaal 28 (17), Sluis 28 (23),Kapelle 22 (16) en Noord-Beveland 11 (2).

De besmettingsgraad in Zeeland ligt op de helft van de landelijke. Na Drenthe is Zeeland de GGD-regio met het minste aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. Zo blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. De GGD Zeeland doet nog altijd bron- en contactonderzoek. Iedereen die positief getest is krijgt een telefoontje van een GGD-medewerker. De Zeeuwse GGD verleent assistentie aan andere regio's die door het explosief gestegen aantal besmettingen mensen te kort komen voor het bron- en contactonderzoek.

De afgelopen week heeft de GGD Zeeland 22.438 prikken gezet. Dat brengt het totaal op 382.577 (eerste en tweede) vaccinaties. De GGD heeft nog 77.163 prikafspraken ingepland. Bij de genoemde cijfers zijn de vaccinaties door huisartsen en instellingen niet meegeteld.