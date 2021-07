In een watergang aan de Pearyweg in Goes is woensdagochtend het stoffelijk overschot van een man gevonden.

Bij de hulpdiensten kwam rond 7.10 uur de melding binnen dat er iemand in het water zou liggen tussen de Pearyweg en de Marquesweg. Onder meer duikteams van de brandweer rukten uit, maar het slachtoffer bleek reeds overleden te zijn.

De omgeving van de vindplaats is door de politie afgezet met linten. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. Volgens de politie is geen sprake van een misdrijf.