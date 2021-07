Bij de vestigingen van ziekenhuis Adrz in Goes, Vlissingen en Zierikzee is het dragen van een mondkapje voor alle bezoekers en medewerkers vanaf morgen (woensdag) weer verplicht.

Het ziekenhuis neemt die maatregel wegens de recente stijging van het aantal besmettingen, en omdat afstand houden in de praktijk vaak lastig blijkt. En het steeds op en af moeten doen van het masker is ook nogal onhandig, constateert Adrz.

ZorgSaam in Terneuzen volgt voorlopig de landelijke richtlijn dat een mondkapje niet hoeft, maar kijkt wel elke week of het opnieuw invoeren van een mondkapplicht wenselijk is, meldt een woordvoerder.