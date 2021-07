Een 33-jarige man uit Middelburg is maandag opgepakt omdat hij een bijzonder product in de aanbieding had: een defibrillator. De politie vermoedt dat die ergens is gestolen.

De Middelburger bood de aed op straat in Vlissingen te koop aan. Een passant vond dat verdacht en belde de politie. Die heeft de man opgepakt op verdenking van heling.

De politie weet nog niet waar de aed vandaan komt. Wie weet waar zo'n apparaat vermist wordt, kan contact opnemen met de politie via 0900 8844.