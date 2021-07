In een woning aan de Spoorstraat in Sluiskil is gistermiddag een hennepkwekerij ontdekt. De politie was daarover getipt. De bewoner is aangehouden.

Op de tweede verdieping vonden agenten een kweekruimte. Er is bijna twee kilo aan henneptoppen in beslag genomen. De politie vermoedt dat het niet de eerste keer was dat er hennep werd gekweekt.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft kwekerij zondagavond ontmanteld en opgeruimd. Tijdens deze werkzaamheden kwam de bewoner aangefietst. Hij werd gearresteerd en naar een politiecellencomplex gebracht.