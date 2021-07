Je zou denken dat het aan ze voorbij gaat, maar ook kinderen van drie en vier lijken van streek te raken door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland onder 1125 ouders van jonge kinderen.

Van 2001 tot 2017 was sprake van een positieve trend. In het vierjaarlijkse onderzoek gaven steeds meer Zeeuwen aan dat hun kind niet snel van streek raakt. Vorig jaar duikelde dat percentage naar beneden, ongeveer weer naar het niveau van twintig jaar geleden. "We zagen steeds een verbetering", zegt Esther van Sprundel van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Zij is projectleider van de Jeugdmonitor. "Nu was er ineens een verslechtering. Dan kun je verwachten dat er een link is met corona."

Onderzoekers van de Universiteit Leiden tekenden hetzelfde op: 'huilen, terughoudendheid, eenkennigheid, gespannenheid, weerstand om naar de opvang te gaan of meer in het algemeen weer moeten wennen of moeite hebben met afscheid.'

Het Zeeuwse onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2020, dus de effecten van de tweede lockdown zijn nog niet gemeten. Die zijn ingrijpend geweest voor kleine kinderen, staat in de conclusie van de Jeugdmonitor. 'Er was tijdelijk minder of geen fysiek contact met grootouders mogelijk. Ook konden er minder speelafspraakjes worden gemaakt. Met name kinderen zonder broertjes of zusjes zijn hierdoor geraakt.'

Na de zomer wordt een werkplaats georganiseerd om de uitkomsten van het onderzoek met deskundigen uit Zeeland te bespreken. Dan komt ook de toegekomen kans op armoede bij ouders van kleine kinderen aan de orde. "Hoe hard zijn die geraakt door de coronacrisis?", vraagt Van Sprundel zich af. "We hebben nu cijfers uit 2019. Die maken wel een beetje ongerust."