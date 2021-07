De 27-jarige T. van D. uit Terneuzen zou drie maanden cel moeten krijgen, omdat hij in mei 2019 een elektrische fiets pikte uit een schuur in Axel. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag geëist bij het gerechtshof in Den Bosch.

Die straf was in november 2019 ook al opgelegd door de rechtbank in Middelburg, maar Van D. zegt dat hij het niet heeft gedaan.

De fiets was net nieuw. De Axelse eigenaresse had die in maart gekocht. De dief is met een elektronische sleutel, een tag, de schuur binnengekomen. Dat concludeerde de politie na bestudering van de camerabeelden bij de flat. Toen het nummer van de sleutel werd gecheckt, bleek die van de moeder van de verdachte, een voormalige verslaafde die al misdrijven op zijn kerfstok had staan. Omdat de man ook paste in het signalement van de dader, werd hij als verdachte aangemerkt.

Zelf stelde de verdachte dat iedereen bij de sleutel kon, omdat zijn moeder die altijd gewoon in een schaal legde.

Het hof doet 2 augustus uitspraak. De verdachte heeft de geëiste straf al wel uitgezeten, maar hij wilde toch in hoger beroep om zijn onschuld aan te tonen.