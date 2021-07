Bij een ongeval op vakantiepark Marina Beach tussen Hoek en Biervliet is aan het begin van de middag een 63-jarige man overleden. Hij komt uit Oostburg. Dat meldt de politie.

Rond 13.00 uur kregen de hulpdiensten het bericht van een gaslekkage op het park, in of vlakbij een chalet. De man is tijdens de reparatie daarvan overleden. De directe omgeving is afgezet voor politieonderzoek. Er worden onder meer betrokkenen verhoord. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor de omgeving.

Volgens een woordvoerder van Marina Beach was er geen sprake van een bedrijfsongeval. Medewerkers van het vakantiepark zouden daar volgens de woordvoerder niet mee bezig zijn geweest en waren daar op dat moment ook niet ter plaatse. De woordvoerder laat weten dat het slachtoffer er waarschijnlijk aan het graven is geweest en dat er daarbij iets is fout gegaan. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is.