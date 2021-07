De Terneuzense moeder (44) die jarenlang haar twee dochters liet misbruiken in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak krijgt vanmiddag haar straf te horen. De rechtbank doet om 12.30 uur uitspraak. De officier van justitie heeft tien jaar cel tegen haar geëist. De slachtoffers zullen bij de uitspraak aanwezig zijn.

De advocaat van Tanja D. noemde de eis eerder 'bespottelijk'. De slachtoffers vinden de eis niet meer dan terecht vanwege al het leed dat hen is aangedaan over een periode van meer dan tien jaar.

Tijdens twee zittingsdagen in juni kwamen zowel de advocaat van de moeder als de slachtoffers uitgebreid aan het woord. De advocaat vindt het onrechtvaardig dat de Terneuzense een hogere straf boven het hoofd hangt dan haar toenmalige Pascal P., die eerder al werd veroordeeld tot acht jaar cel met tbs voor zijn aandeel in het misbruik. Ze liet weten begrip te hebben voor het leed van de slachtoffers, maar vond dat leed toch vooral de schuld van P. , de garagehouder uit Waterlandkerkje. Volgens mr. Koster was hij de kwade genius achter de verkrachtingen, kinderporno en mensenhandel en niet de moeder.

Of de rechtbank daar ook zo over denkt wordt vanmiddag duidelijk. De misbruikte dochters en een vriendinnetje vinden dat D. niet zwaar genoeg kan worden gestraft. "In het begin kon ik je alles vergeven maar nu niet meer, ik zie je niet meer als mijn moeder", liet de oudste dochter eerder weten in een emotionele verklaring.