Een windsurfer is zaterdag door de hulpdiensten uit het water gehaald nadat zijn vrouw hem als vermist had opgegeven. De surfer bleek de tijd te zijn vergeten.

De windsurfer was rond 9.30 uur de Oosterschelde op gegaan. Maar 2,5 uur later was hij nog altijd niet terug. Zijn vrouw begon zich daarom ongerust te maken en schakelde de hulpdiensten in.

Reddingboten van onder meer de KNRM in Hansweert en Neeltje Jans zijn toen op zoek gegaan naar de man. Uiteindelijk heeft de waterpolitie hem in goede gezondheid teruggevonden op het water tussen Yerseke en Tholen. Hij is toen met een boot naar de wal gebracht.